Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало заметно в январе 2026 года, сообщает Politeka.

Информацию об этом украинцам, проживающим в этом городе, предоставляет портал Минфин .

Местные торговые сети сообщают о росте стоимости базовых продуктов питания, что влияет на семейные бюджеты.

По данным анализа цен, пшено в настоящее время стоит в среднем 33,05 грн за килограмм, тогда как в декабре 2025 года средняя стоимость составила 31,83 грн. В сетях Auchan, Megamarket и Metro наблюдаются незначительные колебания стоимости, однако тенденция к повышению очевидна.

Масло Олейно рафинированное (850 мл) демонстрирует более существенный рост – средняя цена поднялась до 88,02 грн с 84,83 в декабре. Дешевле ее сейчас можно приобрести у Metro и Novus, а у Megamarket и Auchan цена превышает 90 гривен.

Мясные изделия, в том числе сосиски "Алан Венские" (376 г), также подорожали. Средняя стоимость выросла на 0,3 и составляет 180,19 грн, при этом в разных сетях наблюдаются колебания от 163 до 204 за упаковку.

Аналитики объясняют повышение расходов сезонными факторами, логистическими издержками и колебанием курса валют. Потребителям рекомендуют сравнивать расценки, отслеживать акции и планировать закупки во избежание лишних затрат.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области особенно заметно в сегменте бакалеи и мяса, что формирует повышенное финансовое давление на домохозяйства. Ожидается, что цены будут оставаться на повышенном уровне в ближайшие недели, особенно на сезонные овощи и популярные пищевые товары.

