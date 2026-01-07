Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области в 2026 году будут продолжены, однако появились жесткие условия получения, пишет Politeka.net.
С января 2026 г. заработал обновленный механизм государственной поддержки для переселенцев, в том числе ВПЛ-пенсионеров, позволяющий получать субсидию на аренду жилья с жесткими условиями для получения.
Переселенцы в Днепропетровской области и в других регионах Украины могут получать прямую субсидию на аренду жилья, которая компенсирует часть стоимости арендованной квартиры. Однако для получения этой субсидии необходимо соблюдать определенные условия:
- Официальный контракт аренды. Это означает, что все соглашения должны быть документированы, чтобы подтвердить правомерность расходов.
- Арендодатель не может быть родственником заявителя, что затрудняет возможность получения пособия для некоторых лиц.
Отдельно подчеркивается, что семья не имеет права одновременно получать жилищную субсидию и компенсацию в рамках программы «Прихисток».
Такое ограничение введено с целью предотвращения дублирования государственной финансовой поддержки и обеспечения более справедливого распределения бюджетных ресурсов между нуждающимися. После подачи заявления Пенсионный фонд Украины рассматривает его в срок до 10 дней, что позволяет оперативно принять решение о предоставлении помощи.
Кроме того, государство компенсирует затраты на оплату газа, электроэнергии, водоснабжения, тепла и вывоза бытовых отходов, что существенно уменьшает финансовую нагрузку на внутренне перемещенные лица.
Обновленный механизм государственной поддержки открывает дополнительные возможности для людей, которые из-за кризиса вынуждены были искать новое жилье, в то же время предусматривая ряд четких требований, соблюдение которых может стать сложным вызовом для многих заявителей.
Источник: ТСН.
