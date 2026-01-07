Ограничение в 2026 году введено с целью предотвращения дублирования субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области.

Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области в 2026 году будут продолжены, однако появились жесткие условия получения, пишет Politeka.net.

С января 2026 г. заработал обновленный механизм государственной поддержки для переселенцев, в том числе ВПЛ-пенсионеров, позволяющий получать субсидию на аренду жилья с жесткими условиями для получения.

Переселенцы в Днепропетровской области и в других регионах Украины могут получать прямую субсидию на аренду жилья, которая компенсирует часть стоимости арендованной квартиры. Однако для получения этой субсидии необходимо соблюдать определенные условия:

Официальный контракт аренды. Это означает, что все соглашения должны быть документированы, чтобы подтвердить правомерность расходов.

Арендодатель не может быть родственником заявителя, что затрудняет возможность получения пособия для некоторых лиц.

Отдельно подчеркивается, что семья не имеет права одновременно получать жилищную субсидию и компенсацию в рамках программы «Прихисток».

Такое ограничение введено с целью предотвращения дублирования государственной финансовой поддержки и обеспечения более справедливого распределения бюджетных ресурсов между нуждающимися. После подачи заявления Пенсионный фонд Украины рассматривает его в срок до 10 дней, что позволяет оперативно принять решение о предоставлении помощи.

Кроме того, государство компенсирует затраты на оплату газа, электроэнергии, водоснабжения, тепла и вывоза бытовых отходов, что существенно уменьшает финансовую нагрузку на внутренне перемещенные лица.

Обновленный механизм государственной поддержки открывает дополнительные возможности для людей, которые из-за кризиса вынуждены были искать новое жилье, в то же время предусматривая ряд четких требований, соблюдение которых может стать сложным вызовом для многих заявителей.

Источник: ТСН.

