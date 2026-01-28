Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області особливо помітне у сегменті бакалії та м’яса.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало помітним у січні 2026 року, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українцям, які проживають в цьому місті, надає портал Мінфін.

Місцеві торговельні мережі повідомляють про зростання вартості базових продуктів харчування, що впливає на сімейні бюджети.

За даними аналізу цін, пшоно нині коштує в середньому 33,05 грн за кілограм, тоді як у грудні 2025 року середня вартість становила 31,83 грн. У мережах Auchan, Megamarket і Metro спостерігаються незначні коливання вартості, проте тенденція до підвищення очевидна.

Олія Олейна рафінована (850 мл) демонструє більш суттєве зростання — середня ціна піднялася до 88,02 грн з 84,83 у грудні. Найдешевше її зараз можна придбати у Metro та Novus, а в Megamarket і Auchan ціна перевищує 90 гривень.

М’ясні вироби, зокрема сосиски «Алан Віденські» (376 г), також подорожчали. Середня вартість зросла на 0,3 і наразі становить 180,19 грн, при цьому в різних мережах спостерігаються коливання від 163 до 204 за упаковку.

Аналітики пояснюють підвищення витрат сезонними факторами, логістичними витратами та коливанням курсу валют. Споживачам рекомендують порівнювати розцінки, відстежувати акції та планувати закупівлі, щоб уникнути зайвих витрат.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області особливо помітне у сегменті бакалії та м’яса, що формує підвищений фінансовий тиск на домогосподарства. Очікується, що ціни залишатимуться на підвищеному рівні протягом найближчих тижнів, особливо на сезонні овочі та популярні харчові товари.