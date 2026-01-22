В 2026 году ежемесячная компенсационная доплата части пенсионеров в Днепропетровской области была увеличена.

Доплаты для пенсионеров в Днепропетровской области можно принимать в разном размере, однако такие дополнительные выплаты доступны не всем украинцам, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Пенсионеры, имеющие страховой стаж сверх установленной законом нормы, могут рассчитывать на дополнительную надбавку к пенсии в Днепропетровской области. Однако, несмотря на формальное наличие такого механизма поддержки, размер доплаты остается достаточно скромным и не обеспечивает существенного роста пенсионных выплат.

Согласно действующим правилам, за каждый полный год страхового стажа, отработанный сверх нормы, пенсия увеличивается всего на 25 гривен 95 копеек. То есть, даже значительный дополнительный трудовой взнос почти не ощущается финансово. Например, за 10 лет сверхурочного стажа размер надбавки составит около 260 гривен в месяц.

Кроме того, в 2026 году сохранится практика возрастных доплат. Они, предусмотренные для украинцев младше 70 лет, остаются без изменений:

от 70 до 75 г. – 300 грн;

от 75 до 80 г. – 456 грн;

возрасте от 80 г. – 570 грн.

Для пенсионеров, подвергшихся аварии на Чернобыльской АЭС и продолжающих постоянно проживать на территориях с радиоактивным загрязнением, государство сохраняет отдельные социальные гарантии.

В 2026 году ежемесячная компенсационная доплата этой категории граждан увеличена до 2 595 гривен. Выплата начисляется сверх основного размера пенсии и частично призвана компенсировать риски и ограничения, связанные с проживанием в опасных зонах.

Предусмотрена специальная надбавка для пенсионеров, которые не работают — то есть прекратили трудовую деятельность или не зарегистрированы как физические лица-предприниматели — и одновременно содержат детей в возрасте до 18 лет. Размер такой помощи составляет 150 гривен на каждого ребенка.

Важно: оформить надбавку может только один из родителей-пенсионеров в семье, а выплаты производятся до достижения ребенком совершеннолетия.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Субсидии для пенсионеров в Днепропетровской области: в 2026 году украинцев ждут жесткие условия получения, детали.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: где будут действовать новые цены.