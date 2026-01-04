Наблюдается существенное удорожание, что связано с дефицитом продукции в Днепропетровской области

Дефицит продуктов в Днепропетровской области продолжается в 2026 году на пользующиеся популярностью товары у украинцев, сообщила Politeka.net.

Аналитики раскрыли подробности и указали на главные проблемы.

На внутреннем рынке фиксируется заметное сокращение предложения тепличных томатов, что связано с постепенным завершением сезона их реализации. Уменьшение объемов отечественной продукции привело к формированию дефицита, непосредственно отразившегося на ценовой ситуации и спровоцировавшего подорожание этого овоща.

Эксперты отмечают, что рост цен обусловлен прежде всего ограниченными объемами предложения, наблюдаемыми в последнее время. После завершения уборки урожая большинство украинских тепличных хозяйств существенно сократили или почти прекратили поставки томатов на рынок. В результате основную долю предложения формирует импортная продукция, однако ее объемы не способны полностью удовлетворить имеющийся спрос.

Также на ценообразование оказывает влияние изменение географии поставок. Европейские томаты из Польши (11,7% рынка) и Нидерландов (11,1%), частично замещающие турецкую продукцию, традиционно стоят дороже из-за более высоких затрат на производство в ЕС и логистику.

В таких условиях поставщики и продавцы вынуждены пересматривать отпускные цены в сторону повышения. Аналитики прогнозируют, что тенденция роста стоимости тепличных томатов может сохраняться и в дальнейшем, ведь спрос на помидоры остается стабильным даже при постепенном подорожании продукции.

Также наблюдается существенное удорожание тепличных огурцов, что связано с дефицитом продукции в Днепропетровской области и отдельных регионах страны. Сочетание ограниченного предложения с постоянным спросом со стороны розничных торговых сетей создает условия дальнейшего роста цен в этом сегменте.

Что касается картофеля, эксперты прогнозируют отсутствие дефицита в течение зимнего периода. Ценообразование на внутреннем рынке будет в значительной степени зависеть от ситуации на европейском рынке.

В настоящее время в странах ЕС наблюдается избыток урожая, что привело к рекордно низким ценам. Это может стимулировать увеличение импорта более дешевого картофеля в Украину, что, вероятно, сдержит повышение внутренних цен или даже приведет к снижению.

Источник: EastFruit.

