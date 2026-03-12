Относительно завершения отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году, соответствующее решение будет принято согласно постановлению Кабинета Министров №830.

Завершение отопительного сезона в Днепропетровской области на 2026 год будет внедрено по установленным правилам, сообщает Politeka.net.

Заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства областной военной администрации Елена Засикан отметила, что нынешний отопительный сезон стал одним из самых сложных в последние годы для региона. Самые большие проблемы возникали во время сильных морозов, когда из-за отключения электроэнергии в отдельных домах наблюдались перебои с подачей тепла.

В такие периоды главной задачей было не допустить размораживания систем отопления. Аварийные бригады работали круглосуточно, оперативно реагируя на обесточивание и устраняя последствия аварий.

В ходе брифинга также обратили внимание на сложную ситуацию в Зеленодольской общине. В результате обстрелов более ста жилых домов остались без централизованного теплоснабжения. Чтобы поддержать жителей, для них был введен сниженный тариф на электроэнергию. В целом с начала года область пережила два масштабных блэкаута, а сейчас продолжают действовать стабилизационные графики почасовых отключений.

Несмотря на то, что точная дата завершения отопительного сезона в Днепре и области в 2026 году пока не определена, однако уже начали подготовку к следующей зиме. Об этом сообщил городской голова Борис Филатов.

Он напомнил о событиях ноября 2022 года, когда массированные атаки по энергетической инфраструктуре повлекли за собой масштабный блекаут по всей стране и поставили под угрозу работу городских сетей. По словам Филатова, тогда Днепр смог выстоять благодаря заблаговременной подготовке, слаженной работе коммунальных служб и значительным финансовым ресурсам.

Мэр подчеркнул, что главная задача власти — обеспечить жителей водой и теплом, поэтому подготовка к следующему отопительному периоду начинается сразу после завершения текущего. Уже проходят рабочие совещания и анализируются проблемные участки инфраструктуры.

Относительно завершения отопительного сезона в Днепропетровской области в 2026 году, соответствующее решение будет принято согласно постановлению Кабинета Министров №830. Отопление прекратят, если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней будет превышать +8 °C. В то же время окончательное решение может быть принято городскими властями с учетом фактических погодных условий и состояния инфраструктуры.

Источник: Факты.

