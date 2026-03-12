Обнародован график отключения света в Днепропетровской области на 13 марта, что позволяет заранее спланировать дела и избежать неприятных неожиданностей.

В Днепропетровской области на 13 марта запланированы графики отключения света, которые затронут отдельные населенные пункты региона, сообщает Politeka.net.

Информацию об ограничении предоставили несколько местных общин со ссылкой на «ДТЕК Дніпровські електромережі».

Во время планируемых работ специалисты будут выполнять обслуживание и ремонт электрооборудования, а также профилактические меры по повышению надежности и стабильности электроснабжения. Для удобства жителей обнародован график отключения света в Днепропетровской области на 13 марта, что позволяет заранее спланировать дела и избежать неприятных неожиданностей.

Из-за профилактических работ в пределах Губинисской территориальной громады свет исчезнет с 9 до 15 часов в селе Попасне. Обесточенными будут оставаться следующие улицы:

ул. Лисна, 10; 2; 8; 9.

ул. Шевченка, 111; 116; 118; 119; 121; 123; 126; 127; 138; 140.

В городе Жовти Воды с 8 до 15:45 будут выключать электричество из-за плановых работ. Они будут продолжаться по адресам:

бульвар Свободы: 1, 2-8 (парные);

Базарная: 1, 3-6, 8-11, 13-18, 20-23, 23А, 24, 25, 27-30, 32-40 (парные);

Кодацька 3;

Украинська: 1, 6, 8;

Шахтерськои Славы: 1, 2, 5.

С целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будут проводить профилактические работы в пределах Гречаноподовского сельского территориального общества. В связи с выполнением профилактических работ с 08:00 до 18:00 часов 13.03.2026 года будет отключение электроэнергии в таких населенных пунктах: село Водяне и село Степове.

С 08:00 до 17:00 часов в селе Апостолове электричества не будет по адресам:

ул. Ветеранив: 2Д, 2Е;

ул. Центральна: 78.

