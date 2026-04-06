Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре продолжает расширяться из-за запуска новых социальных программ.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре стала частью инициативы от ОО "Будь в курсе" в рамках проекта "We-LEAD: женское лидерство в гуманитарных кризисах", сообщает Politeka.

Организация отмечает, что сегодня многие женщины вынуждены оставаться сильными даже в периоды истощения и тревоги, когда сами нуждаются в поддержке.

Именно поэтому было решено расширить направление гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепре, чтобы оказать базовую заботу оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

В рамках инициативы предусмотрено предоставление специальных наборов с товарами первой необходимости.

Речь идет о помощи женщинам, проживающим в Днепре и Днепропетровской области и относящихся к уязвимым категориям населения.

Среди получателей могут быть внутренне перемещены лица, женщины с инвалидностью или ухаживающие за людьми с инвалидностью, беременные, многодетные матери и женщины, самостоятельно воспитывающие детей.

Также поддержка направлена ​​на переживших насилие, потерю близких из-за войны или находившихся в плену или оккупации.

Отдельное внимание уделено женщинам из семей военнослужащих, включая тех, чьи родные погибли, пропали без вести или находятся в плену.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в этом случае является частью более широкой системы поддержки, которая учитывает разные жизненные обстоятельства и потребности.

Представители организации подчеркивают, что их цель не только оказать материальную поддержку, но вернуть людям чувство опоры и уверенности в завтрашнем дне.

Последние новости Украины:

