Гуманитарная помощь для пенсионеров в Днепре стала частью инициативы от ОО "Будь в курсе" в рамках проекта "We-LEAD: женское лидерство в гуманитарных кризисах", сообщает Politeka.
Организация отмечает, что сегодня многие женщины вынуждены оставаться сильными даже в периоды истощения и тревоги, когда сами нуждаются в поддержке.
Именно поэтому было решено расширить направление гуманитарной помощи для пенсионеров в Днепре, чтобы оказать базовую заботу оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.
В рамках инициативы предусмотрено предоставление специальных наборов с товарами первой необходимости.
Речь идет о помощи женщинам, проживающим в Днепре и Днепропетровской области и относящихся к уязвимым категориям населения.
Среди получателей могут быть внутренне перемещены лица, женщины с инвалидностью или ухаживающие за людьми с инвалидностью, беременные, многодетные матери и женщины, самостоятельно воспитывающие детей.
Также поддержка направлена на переживших насилие, потерю близких из-за войны или находившихся в плену или оккупации.
Отдельное внимание уделено женщинам из семей военнослужащих, включая тех, чьи родные погибли, пропали без вести или находятся в плену.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в этом случае является частью более широкой системы поддержки, которая учитывает разные жизненные обстоятельства и потребности.
Представители организации подчеркивают, что их цель не только оказать материальную поддержку, но вернуть людям чувство опоры и уверенности в завтрашнем дне.
