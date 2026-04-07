Новый график движения транспорта в Кривом Роге временно ввели из-за мер по экономии электроэнергии, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предусматривает изменения в троллейбусных маршрутах, в том числе №1, соединяющего несколько районов города, сообщает Politeka.

Новый график движения был обнародован в Телеграмм-сообществе "Транспорт Кривого Рога".

Речь идет о троллейбусе №1, который курсирует между площадью Защитников Украины и станцией Кривой Рог-Главный.

Этот маршрут проходит через Центрально-Городской, Металлургический и Долгинцевский районы и остается одним из важных для ежедневного передвижения жителей.

Он работает как по будням, так и по выходным дням, однако с учетом нового графика движения транспорта в Кривом Роге.

В рабочие дни первый рейс со станции Кривой Рог-Главный отправляется в 05:53, а с площади Защитников Украины троллейбус отправляется в 06:40.

Вечерние рейсы завершаются в 22:20 с ж/д вокзала и в 22:03 с площади Защитников Украины. Такое расписание позволяет обеспечить перевозку пассажиров на протяжении всего дня.

Интервалы курсирования могут изменяться в зависимости от ситуации с энергопотреблением. В выходные и праздничные дни расписание несколько отличается.

Первые рейсы со станции Кривой Рог-Главный совершаются с 05:55, а с площади Защитников Украины транспорт отправляется в 06:41. Последние рейсы остаются без изменений и выполняются в вечернее время по тому же расписанию, что и в будни.

Жителей города просят учитывать эти изменения при планировании поездок и при необходимости заранее продумывать альтернативные маршруты.

Обновленное расписание уже обнародовано в открытом доступе, чтобы пассажиры могли сориентироваться в новых условиях.

