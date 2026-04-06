Подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 7 апреля уже обнародованы.

Графики отключения света в Днепропетровской области будут продолжаться из-за профилактических работ, которые продлятся на 7 апреля, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Подробные графики отключения света в Днепропетровской области на 7 апреля уже обнародованы, что позволяет жителям заблаговременно спланировать свои дела и избежать возможных неудобств в работе и быту.

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях будет проводиться профилактические работы. В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Вильне. Поэтому с 08:00 до 19:00 исчезнет электричество по адресу:

Сонячна 10; 15; 18/А; 19; 2; 20; 22; 24; 26; 4; 59.

Сообщается также о плановых работах в городе Павлоград с 08:00 до 18:00 по адресу:

Героив Украины: 1, 3, 4А, 5;

Дмытра Бочарныкова: 6;

Кильцева: 4.

С 08:00 до 18:00 часов электричество исчезнет в селе Вильне по адресам:

шосе Кировоградське: 1, 4А, 7, 12.

Кроме этого будут введены дополнительные графики отключения электричества в городе Жовти Воды. Исчезнет электричество с 07:30 до 18:00 по следующим адресам:

бульвар Свободы: 54, 56, 56А, 58, 60, 62, 62/120, 64, 80-92 (парные);

Березнева: 35, 37, 39, 40А, 41, 42А, 43, 45, 47;

Героив Украины: 4-12 (парные);

Івана Богуна: 4, 6, 42-48 (парные), 73, 75;

Козацькои Славы: 18, 23, 23А, 25;

Шахтарськои Славы;

пров. Володымыра Филатова: 1-32;

пров. Двирцевый: 1-10, 10А, 11-13, 13А, 14-33, 35, 37, 37А, 41;

пров. Кыивськый: 2-8 (парные);

пров. Пырогова: 1-32, 34-40 (парные).

