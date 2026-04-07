В 2026 году часть украинских пенсионеров в Днепропетровской области имеет право на доплаты.

В 2026 году некоторые категории украинских пенсионеров могут рассчитывать на дополнительные доплаты в Днепропетровской области, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в пояснении ПФУ.

Размер таких надбавок зависит от возраста, социального статуса и жизненных обстоятельств и может составлять от нескольких сотен до двух с половиной тысяч гривен ежемесячно.

Наибольшая доплата предусмотрена гражданам, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы и проживали в зонах отселения в 1986–1993 годах. Для них размер ежемесячной надбавки составляет 2595 гривен, что соответствует прожиточному минимуму для лиц, потерявших трудоспособность.

Дополнительные доплаты установлены для пенсионеров по возрасту в Днепропетровской области. Лица от 70 до 74 лет получают доплату в размере 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, а граждане в возрасте от 80 лет — 570 грн. В то же время, существует ограничение: такая надбавка предоставляется при условии, что общий размер пенсии не превышает 10 340 грн.

Отдельная поддержка предусмотрена для одиноких пенсионеров в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постороннем уходе. При наличии медицинского подтверждения, они могут получать ежемесячную доплату в размере 1038 гривен.

Кроме того, дополнительные средства начисляются пенсионерам, содержащим несовершеннолетних детей или других нетрудоспособных членов семьи. В частности, военные пенсионеры могут получать около 1290 гривен за каждого иждивенца.

Также предусмотрена ежемесячная прибавка для почетных доноров, которая в 2026 году составляет 321 гривну. Новые начисления для этой категории пока не производятся, однако те, кто ранее оформил соответствующую надбавку, продолжают ее получать.

Последние новости Украины:

