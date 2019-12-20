Водій маршрутного таксі №14 в Нікополі не хотів брати двох учасників АТО
Як передає Politeka.net, про це повідомив очеведидец в групі Типовий Нікополь в Facebook.
За словами чоловіка, маршрутник аргументував свою відмову тим, що на попередній зупинці тільки вийшли пільговики. При цьому в автобусі практично не було людей. Тим не менш, водій все одно не захотів вести атошников.
«Коли йому запропонували поїхати у військкомат і дізнатися, скільки учасників можуть їхати одночасно, він відповів, що «Нах…ї йому той військкомат і ми учасники», — написав він.
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Така поведінка водія не на жарт розлютило очевидця.
"Він із-за нас не може заробити грошей, катаючи нас пільговиків безкоштовно. А сам напевно ховався коли повістки розносили, і треба було стати на захист України. А тепер "воно" бидло, по-іншому у мене немає слів, відмовляється провезти в автобусі пару чоловік Учасників, адже не на собі везе" ,- обурився чоловік.
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі водій маршрутки вигнав на вулицю 7-річного сина загиблого бійця АТО, який хотів скористатися пільгою на проїзд.
Інцидент стався 5 грудня на маршруті № 120.Очевидиця повідомила, що водій відмовився везти дитину з-за того, що замість посвідчення він надав паперову довідку з соцзахисту.
Такий вчинок чоловіка не на жарт розлютив дніпрян, хоч довідка з мокрою печаткою має таку ж силу, як і саме посвідчення.
Нагадаємо, маршрутка протаранила вантажівку в Дніпрі
А ще Politeka писала, що пільговий проїзд скасовано в Кривому Розі
Також Politeka повідомляла, що легковик потрапив у страшну ДТП у Дніпрі