В Дніпрі подорожчає проїзд у трамваях, тролейбусах, метро





Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив співробітник департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Іван Васючков.

Згідно з рішенням, на більшості міських маршрутів вартість проїзду складе 6 гривень.

Це торкнеться всіх видів підземного і надземного транспорту.

За проїзд у міському транспорті дніпрянам тепер доведеться заплатити 6 гривень, такою ж буде і вартість перевезення багажу за одне місце. Відповідно до кількості багажу ціна буде рости.

Що стосується вартості проїзду в маршрутах, то тут ціна буде залежати від відстані та пасажиропотоку. Нові ціни набудуть в силу 3 січня 2020 року.

Раніше ми повідомляли, що Дніпровський окружний адміністративний суд скасував підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах Дніпра.

Рішення було визнано незаконним, через те, що його приймали з порушенням процедури. Публічні обговорення не провели, проєкт рішення опублікували за 19 робочих днів, хоча за законом вимагають за 20, питання щодо підвищення не включалися до плану діяльності виконкому на 2019 рік з підготовки регулярних проєктів.

Відомо, що у трамваях і тролейбусах вже повісили оголошення про новий тариф, який повинен був набрати чинності третього серпня. У мерії пояснили подорожчання проїзду. Філатов запевняв, що вартість електроенергії зросте на 20-30%.

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