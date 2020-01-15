В Новомосковському районі Дніпропетровської області розгорнулася справжня екологічна катастрофа



Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Денис Подкопаєв.

За його інформацією тонни нечистот протікають крізь зруйновану насосну станцію, заливаючи поля і річки. Зрештою відходи осідають в ґрунтових водах, звідки потрапляють в колодязі.

Після зупинки заводу, який працював при союзі для очищення води поля припинили свою роботу. Трубопровід порізали на метал, а насосну станцію розвернули на частини.

Зараз ситуація зовсім погана: каналізаційні стоки стікають вздовж траси, заливаючи поля, ставок і річку Вольнянка.

Звідти нечистоти вниз за течією отруюють с. Вільне, с. Черкаське, с. Гвардійське, Новомосковськ і потрапляють у р. Дніпро. Крім жахливого сморіду, нечистоти несуть у собі різні кишкові інфекції і стають ідеальним ґрунтом для розвитку збудників хвороб.

Раніше ми повідомляли, що справжня катастрофа почалася в селі Олефірівка Петропаловського району.

За словами місцевої жительки Валентини Червяковій, місцева влада ніяк не реагує на ситуацію.

"Річка Самара знаходиться в критичному стані у зв'язку з отруєнням прісноводної риби. Все це відбувається на очах у жителів села. Постійно нестерпний сморід і поверхня води покрита маслянистим шаром", – повідомила мешканка.

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