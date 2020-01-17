Лікарі Дніпропетровській обласної лікарні імені Мечникова врятували воїна ВСУ з важким кульовим пораненням

Як передає Politeka.net, про це повідомив головний лікар Сергій Риженко на своїй сторінці в Facebook.

Роман отримав важке снайперське кульове поранення біля селища Водяне, звідки в Дніпро його доставили з великим ризиком для життя.

"Лікарі 61 ВМГ блискавично стабілізували стан, поставивши судинний протез, зупинивши кровотечу – втрата крові більше двох літрів. Ризикуючи в негоду, доставили в Дніпро Мечникова. Реанімація. Операції позаду", – повідомив головлікар.

На даний момент з бійцем все добре і він чекає зустрічі з рідними.

"Роману 41 рік, він з Луцька. З нетерпінням чекає зустрічі з дружиною, донькою Євою, сином Северином і мамою, з надією про майбутнє щастя. Як пам'ять, просить забрати кулю, яка ледь не позбавила його життя", – повідомив лікар.

Українців вразила і потішила ця новина. Під постом головного лікаря лікарні Мечникова з'явилося багато коментарів. Люди побажали Роману швидкого одужання і щастя. І, звичайно, подякували лікарів, які рятують життя наших героїв.

Раніше ми повідомляли, що в реанімаційному відділенні лікарні Мечникова в Дніпрі сталася неймовірна подія.

У Дніпрі врятували пораненого бійця ВСУ Олександра Беспалова, якого ворожа куля на Донбасі потрапила в око і застряла в потилиці.

«Олександр Беспалов 15-й день у реанімації. Одинадцять днів був у комі. Куля, прошивши очей, зупинилася біля потиличної кістки. Важка успішна операція. Сьогодні вранці зняли апарат ШВЛ. Почав дихати. Виконує команди. Ворушить губами», — повідомив Сергій Риженко.

Нагадаємо, відразу двох бійців рятують в Дніпрі, стан критичний: моліться.

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