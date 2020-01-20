Конкурс на проектування аеропорту вДніпрі виграла фірма, що належить академіку Академії військових наук Російської федерації Володимиру Кульчицькому



Як передає Politeka.net, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

«17 січня тендер на проектування аеропорту виграла фірма «Прогрестех-Україна», кінцевим власником якої є Володимир Антонович Кульчицький, громадянин РФ, який проживає в Москві. Зрозуміло, хто він такий, в мінінфраструктури прекрасно знають. Ціна на проектування була встановлена демпінгова, у 12 мільйонів гривень, очевидно, щоб будь-якою ціною виграти тендер», — повідомив він.

Крім того, він зазначив, що Служба безпеки повинна дати негайну оцінку результатами тендеру по проектуванню Дніпровського аеропорту.

«В руки російської компанії віддано проектування одного з ключових інфраструктурних проектів, аеропорту, що має важливе стратегічне значення. Хотілося б, щоб керівництво країни, що відповідає за безпеку держави, взяло на себе відповідальність за це», — написав журналіст.

А ось за інформацією телеграм-каналу «Темний Лицар. Дніпро», Кульчицький прямо в ЗМІ заявляв, що працював в Міністерстві оборони Росії. Більш того, вже будучи бізнесменом, розраховував на замовлення російської «оборонки» на поставку тепловізорів, які «можуть знадобитися на Донбасі і в Сирії».

Варто відзначити, що цей російський вчений в 2003 році був нагороджений президентом Російської Федерації Володимиром Путіним званням «Заслужений працівник транспорту Росії».



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