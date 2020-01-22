Мережу шокували кадри, на яких один з пасажирів маршрутки зняв, як водій справляє природні потреби прямо біля дороги

Як передає Politeka.net, кадри опублікували в Facebook-групі Х**ий Днепр.



Як зазначено в підписи, відео було знято на Перемоги-6 - "маршрутники обіс**ли всю вулицю"

"На фото не калюжі після дощу, це їх сеча. Їм ніде ссать, АТП про таких потребах не думає. Тому водії просто в тупику їдуть туди де ходить менше людей і ссут прям з маршрутки. Всякі Тонконогі відморозилися. У міськраді теж. вони не помічають проблему. Тому автор цих відосів дав їх нам з надією, що хоч розголос допоможе припинити це сморід. На деяких відео видно голі пі**ни. Тому з дітьми дивитися не рекомендується", - йдеться у підписі до посту.

В коментарях дніпряни висловили своє обурення цим інцидентом.

"Верх пр Мазепи (петровського).157.!біля 6й дитячої. ні з коляскою не пройти, ні зробити вдих", "коли там проходив, там все просякнуте сечею...", " На Тополі в глухому куті така ж картина, ходять за паркан у канаву. Вважаю, що треба карати АТП, що не забезпечують елементарними зручностями.", - писали під постом.

А ось голова профспілки перевізників, Михайла Тонконогого прокоментував, як вирішити цю ситуацію.

"На кінцевих зупинках повинні бути обладнані такі місця. Їх зобов'язаний встановити і підтримувати департамент транспорту, а по факту це не робиться." - поділився чиновник.

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