У центрі Дніпра на перехресті вул. Короленка з вул. Святослава Хороброго почала просідати проїжджа частина

Як передає Politeka.net, про це повідомили в сюжеті "Дніпро Оперативний" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

В даний момент проїзд через перехрестя вул. Короленка та вул. Святослава Хороброго перекритий. На даній ділянці існує загроза провалу асфальту.

Дорожнє покриття просіло і вкрилося тріщинами.

На місці працює екіпаж патрульної поліції.

Раніше ми повідомляли, що під будинком № 17 на проспекті Яворницького, в самому центрі міста, обвалився асфальт.

Через дощ і будівництво по сусідству метро під будівлею розмило піски, і асфальт просто звалився. Схожу ситуацію часто наголошували на вулицях Гоголя і Вернадського.

Також ми повідомляли, що 5 жовтня в Соборному районі Дніпра під будівлею гуртожитку № 2 НТУ «Дніпровська політехніка» просів грунт.

Керівництвом університету було прийнято рішення про виселення мешканців гуртожитку.



Особовим складом ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області надано допомогу в переселенні близько 200 осіб в гуртожиток №1 Дніпровського політехнічного університету.

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Як повідомляла Politeka, екологічна катастрофа потрясла мешканців Львівщини.

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