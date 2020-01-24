У Дніпрі від свинячого грипу А (H1N1) померла дворічна дитина 2,5 років

Про це розповіла завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олена Кузьменко.

«В минулий вівторок від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була важка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька днів після початку захворювання. Зараз обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини саме штам грипу А», - зазначила вона.

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За її словами, це перший в регіоні летальний випадок від грипу в нинішньому епідемічному сезоні (з початку жовтня). Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності в Дніпропетровській області за останній тиждень зріс на 55%. 

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Всього в Україні зареєстровано вже 11 летальних випадків.

грип, епідемія

По Дніпропетровській області на цей період закрито 128 окремих класів і 6 шкіл. Загальна кількість дітей, які перебувають вдома, — 4,5 тис. осіб. 

Передбачається, що пік грипу та ГРВІ у Дніпропетровській області припаде на лютий, а в цілому грипозний сезон триватиме до травня.

Хоча епідемії грипу поки що немає, кількість хворих зростає. За даними Центру громадського здоров'я, всього з початку сезону на ГРВІ та грип перехворіло вже більше 2 млн українців. 

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.

Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.