У Дніпрі від свинячого грипу А (H1N1) померла дворічна дитина 2,5 років
Про це розповіла завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олена Кузьменко.
«В минулий вівторок від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була важка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька днів після початку захворювання. Зараз обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини саме штам грипу А», - зазначила вона.
За її словами, це перший в регіоні летальний випадок від грипу в нинішньому епідемічному сезоні (з початку жовтня). Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності в Дніпропетровській області за останній тиждень зріс на 55%.
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Всього в Україні зареєстровано вже 11 летальних випадків.
По Дніпропетровській області на цей період закрито 128 окремих класів і 6 шкіл. Загальна кількість дітей, які перебувають вдома, — 4,5 тис. осіб.
Передбачається, що пік грипу та ГРВІ у Дніпропетровській області припаде на лютий, а в цілому грипозний сезон триватиме до травня.
Хоча епідемії грипу поки що немає, кількість хворих зростає. За даними Центру громадського здоров'я, всього з початку сезону на ГРВІ та грип перехворіло вже більше 2 млн українців.
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Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.
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