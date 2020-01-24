Дитини не стало через кілька днів після початку захворювання

У Дніпрі від свинячого грипу А (H1N1) померла дворічна дитина 2,5 років



Про це розповіла завідуюча відділом організації епідеміологічних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олена Кузьменко.





«В минулий вівторок від пандемічного грипу А (H1N1) помер хлопчик двох з половиною років. У нього була важка миттєва форма хвороби. Дитини не стало через кілька днів після початку захворювання. Зараз обласна вірусологічна лабораторія підтвердила, що причиною смерті дитини саме штам грипу А», - зазначила вона.

За її словами, це перший в регіоні летальний випадок від грипу в нинішньому епідемічному сезоні (з початку жовтня). Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності в Дніпропетровській області за останній тиждень зріс на 55%.

Всього в Україні зареєстровано вже 11 летальних випадків.

По Дніпропетровській області на цей період закрито 128 окремих класів і 6 шкіл. Загальна кількість дітей, які перебувають вдома, — 4,5 тис. осіб.

Передбачається, що пік грипу та ГРВІ у Дніпропетровській області припаде на лютий, а в цілому грипозний сезон триватиме до травня.

Хоча епідемії грипу поки що немає, кількість хворих зростає. За даними Центру громадського здоров'я, всього з початку сезону на ГРВІ та грип перехворіло вже більше 2 млн українців.

Також ми повідомляли, що в Запоріжжі від ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка.

Відомо, що жінка захворіла 24 грудня. 31 грудня через відшарування плаценти провели кесарів розтин. На жаль, лікарям не вдалося врятувати породіллю. 3 січня вона померла.