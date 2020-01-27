В місті Никополь Дніпропетровської області невідомі обстріляли міські автобуси



Як передає Politeka.net, про це повідомив директор ТОВ ВКП "Мотодор" Віталій Голін на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 26 січня, а під час обстрілу в автобусах були пасажири.



За словами Голина, все сталося біля міської лікарні №4.



"Обстрілюють з пневматичної зброї міські автобуси з пасажирами. У даний час розбиті вікна більш ніж в п'яти транспортних засобах. Зловмисники не затримані, тому інші пасажири і транспорт не можуть почувати себе в безпеці", – повідомив він.

Також він зазначив, що мешканців міста чекають зміни в рух маршрутних автобусів. "Завдяки автобусним терористам завтра вранці пошкоджені транспортні засоби не зможуть вийти на маршрути міста. Таким чином, дії зловмисників завдали значної шкоди не тільки перевізнику, але й жителям і пасажирам міста Нікополя, які завтра не зможуть пересуватися в звичайному режимі" – зазначив він. Раніше ми повідомляли, що у Львові зловмисник з пневматичної зброї здійснив постріли по пасажирському автобусу. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції і працівники інших служб поліції Львівщини. Як поліцейські встановили, постріл був зроблений з пневматичної зброї. Кулька потрапив у бокове вікно автобуса. Постраждалих у результаті події немає. Нагадаємо, трагедія в центрі Києва забрала життя людини А ще Politeka писала, про трагедію на Донбасі, вибухнула вантажівка з військовими Також Politeka писала, що бійці ВСУ згоріли живцем через чужу помилку











