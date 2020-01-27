В місті Никополь Дніпропетровської області невідомі обстріляли міські автобуси

Як передає Politeka.net, про це повідомив директор ТОВ ВКП "Мотодор" Віталій Голін на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався 26 січня, а під час обстрілу в автобусах були пасажири.

За словами Голина, все сталося біля міської лікарні №4.

"Обстрілюють з пневматичної зброї міські автобуси з пасажирами. У даний час розбиті вікна більш ніж в п'яти транспортних засобах. Зловмисники не затримані, тому інші пасажири і транспорт не можуть почувати себе в безпеці", – повідомив він.

Популярні новини зараз

Коханка Лазарєва після видалення грудей приголомшила божевільною витівкою: "Прилепила прямо на лоб..."

Безсоромна дочка Потапа потрясла ідеальними формами просто на камеру: «красиво стирчать»

ПриватБанк обнуляє рахунки і залишає українців без грошей, гримить скандал: "Ніхто не застрахований..."

Банкомати Приватбанку залишають українців без грошей: як працює нахабна схема
Показати ще
Також він зазначив, що мешканців міста чекають зміни в рух маршрутних автобусів.

"Завдяки автобусним терористам завтра вранці пошкоджені транспортні засоби не зможуть вийти на маршрути міста. Таким чином, дії зловмисників завдали значної шкоди не тільки перевізнику, але й жителям і пасажирам міста Нікополя, які завтра не зможуть пересуватися в звичайному режимі" – зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що у Львові зловмисник з пневматичної зброї здійснив постріли по пасажирському автобусу.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група  поліції і працівники інших служб поліції Львівщини.

Як поліцейські встановили, постріл був зроблений з пневматичної зброї. Кулька потрапив у бокове вікно автобуса. Постраждалих у результаті події немає.

Нагадаємо, трагедія в центрі Києва забрала життя людини

А ще Politeka писала, про трагедію на Донбасі, вибухнула вантажівка з військовими

Також Politeka писала, що бійці ВСУ згоріли живцем через чужу помилку