В Дніпрі зустрічаються місця, де страшно перебувати

Найчастіше це пов'язано з містикою. Є місця в Дніпрі, де відбуваються дивні нез'ясовні події і які таять в собі загадкові історії.

МАЯК

Будівлю «Маяка» вже давно порожня. Місцеві жителі кажуть, що за стінами у 2000-х часто проводили обряди сатанинські культи. Підтвердження цьому можна знайти на форумах початку 00-х -над «Маяком» виднілося незвичайне світіння, або те, як з будівлі вилітав рій сарани.

ПАЛАЦ ПОТЬОМКІНА

Кажуть, що з підвалу палацу до річки Дніпро існував таємний підземний хід, яким людина могла вільно рухатися у весь зріст. Однак у радянські часи його залили бетоном разом з кількома «незручними» для влади людьми. Деякі любителі гострих відчуттів, решта біля палацу вночі, запевняють, що, якщо прислухатися, можна почути жалібне «допоможіть».

БУДИНОК З ЖАБАМИ

Згідно з однією з легенд, власник будинку в дивних монументах увічнив пам'ять про свою доньку, яка потонула в болоті.





КЕНРУЦЕРАПТОР

Легенда свідчить, що колись тут жив ректор будівельного інституту і саме він встановив цей пам'ятник на честь своєї дружини і дитини, які трагічно загинули.

БУДИНОК №13

Існує легенда, що будинок №13 розташували саме на розі вулиць не просто так про цього зажадали массоны. Нібито з таємної кімнати в будівлі штабу на Яворницького можна було через тунель потрапити прямо в 13-й будинок на Фабра.

Раніше в мережі показали, як зараз виглядають знамениті Токовские водопады у Дніпропетровській області, мабуть, один з найбільш загадкових і красивих природних об'єктів на Дніпропетровщині.

Кажуть навіть, що це єдиний степовий водоспад у світі.

Влітку сюди приїжджають на автомобілях, велосипедах та іншому транспорті, щоб насолодитися природою, помилуватися прекрасними краєвидами, зробити ефектні фото.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

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