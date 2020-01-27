У Вільногірську виявили невідомих небезпечних павуків зовні схожих на каракуртів

Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий житель у Facebook.

"Навала помилкових чорних вдів і каракуртів не міф і вже в Вольнике! Зима - вони активуються, щимлятся в тепло, з ананасами і бананчикамі приїхали вони до нас по всій видимості", - повідомив він і прикріпив моторошні фото, на яких видно наслідки його зустрічі з ними.

У коментарі місцевому виданню, фахівці не виключили того, що повзучих востей доставили до нас разом з продуктами з тропіків.

"Не виключено, що павука випадково разом з продуктами привезли з тропіків. У нас бували випадки, коли з тропіків таким чином завозили навіть птахоїдів, - зазначив доцент зоології та екології ДНУ Віктор Бригадиренку.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпропетровської області спостерігається підвищена активність гадюк і навіть можливий ризик їх вимирання.

4 січня на вул. Великий Диевской змія заповзла в приватний будинок і до смерті налякала його господиню. Непрохану гостю видворяли за допомогою рятувальників.

І такі випадки відбуваються по всій області.

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