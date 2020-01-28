В Дніпрі через захворюваності на грип 49 класів у школах закрили на карантин

Про це повідомляє Информатор.Днепр.

Показник захворюваності зріс на 18%, але епідемічний поріг не перевищено.Упродовж останнього тижня за допомогою медиків звернулися 4 710 осіб, з них 119 — госпіталізували.

Більшість пацієнтів — діти, віком 5-9 років. В цілому ж з початку року підтвердилися 6 випадків захворювання вірусом грипу, при цьому, в кожному з них пацієнт — видужав.

Попри це, було прийнято рішення призупинити навчальний процес у 49-ти класах 24-х шкіл міста. Зі слів директора міської дитячої клінічної лікарні № 6 Віктора Слатвицького, вірус грипу А, який зараз циркулює, може давати дуже важкі ускладнення.

Раніше ми повідомляли, що в Кривому Розі люди годинами стоять у величезних чергах, щоб потрапити до лікаря.

За словами очевидців, в коридорах лікарні ніде розміститися навіть дітям.

Соцмережі заполонили повідомлення від жителів Кривого Рогу – у лікарнях черзі до сімейних лікарів, чекати доводиться по 2 години і більше. Причиною цього стало зростання захворюваності на ГРВІ та грип.

Також Дніпрі від свинячого грипу А (H1N1) померла дворічна дитина.

Це перший в регіоні летальний випадок від грипу в нинішньому епідемічному сезоні (з початку жовтня). Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності в Дніпропетровській області за останній тиждень зріс на 55%.

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Як повідомляла Politeka, названо найнебезпечніші продукти при ГРВІ: забудьте про каву.

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