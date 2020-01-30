Стан доріг під Дніпром знаходиться в катастрофічному стані
Відстань між Кривим Рогом та П'ятихатки невелике, але для його подолання треба проїхати 35 кілометрів (приблизно 2 години) по трасі, яка ніби зійшла з кадрів з фільму-катастрофи в українську реальність. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Перший Міський телеканал в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Найбільше аварій по дорозі на П'ятихатки припадає на ділянку дороги Т0434, прямо перед селом з милозвучною назвою Райполе.
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Вона є складною у подоланні для всіх типів автомобілів. Вантажні автомобілі та їх вантаж сильно трясе під час їзди по цій ділянці дороги.
«Дороги тут немає, тільки – направлення», – сміються автомобілісти.
Суцільне бездоріжжя чекає водіїв та на 3-х кілометровій ділянці між селами Марьевкою і Макортою. Водії скаржаться на те, що пересування по таких трасах вбиває їх машини.
Також варто відзначити і відрізок автотраси на П'ятихатки біля дамби, де розташовується село Краснойванівка. Тут зовсім немає асфальту, зате вибоїн і ям предостатньо.
Нагадаємо, що мережа шокували кадри, на яких один з пасажирів маршрутки зобразив, як водій справляє нужду прямо біля дороги. У соцмережі опублікували відео мерзенного інциденту на дорогах.
"На фото не калюжі після дощу, це їх сеча. Їм ніде ссать, АТП про таких потребах не думає. Тому водії просто в тупику їдуть туди де ходить менше людей і ссут прям з маршрутки. Всякі Тонконогі відморозилися. У міськраді теж. вони не помічають проблему. Тому автор цих видосов дав їх нам з надією, що хоч розголос допоможе припинити це сморід. На деяких відео видно голі пі**ни. Тому з дітьми дивитися не рекомендується", - йдеться у підписі до посту.
Нагадаємо, маршрутка протаранила вантажівку в Дніпрі
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