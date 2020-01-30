Стан доріг під Дніпром знаходиться в катастрофічному стані

Відстань між Кривим Рогом та П'ятихатки невелике, але для його подолання треба проїхати 35 кілометрів (приблизно 2 години) по трасі, яка ніби зійшла з кадрів з фільму-катастрофи в українську реальність. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку Перший Міський телеканал в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Найбільше аварій по дорозі на П'ятихатки припадає на ділянку дороги Т0434, прямо перед селом з милозвучною назвою Райполе.

Вона є складною у подоланні для всіх типів автомобілів. Вантажні автомобілі та їх вантаж сильно трясе під час їзди по цій ділянці дороги.

«Дороги тут немає, тільки – направлення», – сміються автомобілісти.

Суцільне бездоріжжя чекає водіїв та на 3-х кілометровій ділянці між селами Марьевкою і Макортою. Водії скаржаться на те, що пересування по таких трасах вбиває їх машини.

Також варто відзначити і відрізок автотраси на П'ятихатки біля дамби, де розташовується село Краснойванівка. Тут зовсім немає асфальту, зате вибоїн і ям предостатньо.

«Дороги»: П'ятихатки Майже 35 кілометрів. За скільки часу можна подолати цю, на перший погляд, невелику відстань між Кривим Рогом та сусідніми П’ятихатками? «Дороги»: в новому випуску ми покажемо і розкажемо глядачам, в якому стані знаходиться шлях, що веде до цього сусіднього районного центру нашої області. Gepostet von Первый Городской телеканал. Новости Кривого Рога am Montag, 27. Januar 2020

Нагадаємо, що мережа шокували кадри, на яких один з пасажирів маршрутки зобразив, як водій справляє нужду прямо біля дороги. У соцмережі опублікували відео мерзенного інциденту на дорогах.

"На фото не калюжі після дощу, це їх сеча. Їм ніде ссать, АТП про таких потребах не думає. Тому водії просто в тупику їдуть туди де ходить менше людей і ссут прям з маршрутки. Всякі Тонконогі відморозилися. У міськраді теж. вони не помічають проблему. Тому автор цих видосов дав їх нам з надією, що хоч розголос допоможе припинити це сморід. На деяких відео видно голі пі**ни. Тому з дітьми дивитися не рекомендується", - йдеться у підписі до посту.

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