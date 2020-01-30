Жінка випадково заблокувала немовля одного в автомобілі

Через сигналізацію, яка спрацювала, маленька дитина став заручником. Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на сторінку в Facebook Ведмежатник.Дніпро.

Ірина з півторарічним малям приїхала в гості до батьків. Біля їх хати вийшла з автомобіля за коляскою і закрила двері. Коли жінка зачинила багажник, авто заблокувалося. Мама малюка раніше так робила, але авто не закривалося.

«Ключі, телефон, сумка і мирно сплячий дитина залишилися усередині машини. На допомогу прийшли батьки, які винесли телефон та Ірина зателефонувала в службу аварійного відкриття машини, яку знайшла через пошукову систему в телефоні», – повідомляється в мережі.

Варто відзначити, що сигналізація працювала несправне вже кілька днів. Крім того, Ірина зверталася на СТО, але до кінця блокування авто не полагодили.

Нагадаємо, що раніше ми писали, що в Дніпрі вночі на вулиці сидів самотній хлопчик 5 років, якого залишили батьки. Дитина 5-ти років в брудному одязі сидів на самоті під парканом серед ночі на вулиці Бібліотечної в Дніпрі, коли його помітив перехожий. Про це повідомили в прес-службі Патрульної поліції Дніпропетровської області, передають місцеві ЗМІ.

Патрульні допитали малюка, і виявилося, що його батьки пішли з дому, залишили її саму у квартирі. Він вирішив піти до бабусі, але не виявив її будинку. Патрульні взяли дитину і відвезли додому — у провулок Ломаний.

Сусіди через день знову звернулися до поліції за допомогою з проханням подбати про хлопчика.

Нагадаємо, що раніше собака, раптово вискочила на дорогу пізньої ночі, ледь не стала причиною загибелі чоловіка і його дев'ятирічного сина у ДТП. Автомобіль Hyundai Elantra злетів з дороги і впав у річку Буча на околиці Ірпеня. На момент дорожньо-транспортної пригоди в салоні були водій і його дев'ятирічна дитина. Разом з автомобілем вони почали йти на дно водойми.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

Як повідомляла Politeka, безсоння довела хлопців до злочину в Дніпрі: таке здивувало навіть поліцейських

Також Politeka писала, що звичайна поїздка стала нещастям для пасажирів автобуса під Дніпром: у салон повалив окріп