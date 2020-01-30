30 січня в Покровському районі Кривого Рогу вагон швидкісного трамвая зійшов з рейок, через що на час перекрили рух

Про це повідомляють місцеві ЗМІ «Перший Криворізький» з посиланням на слова свідків НП.

Повідомляється, що трамвай зійшов з рейок недалеко від трамвайної зупинки «Площа Праці».

Також самі пасажири стверджують, що зі станції «Электрозаводская» трамваї випустили на лінію, але рух перекрито.

Дніпрянам довелося чекати рішення проблеми в тунелі. Рух трамваїв до 12 години дня ще не відновлено.

В мережі почалося бурхливе обговорення інциденту.

«Тому що швидкісний трамвай, не дотримувався швидкісний режим», «він же швидкісний», «Вілкул купує нові автобуси щоб прикрашали місто зовні. А швидкісний трамвай в основному під землею їздить і тому його оновлюють», – відзначили в мережі дніпряни.

Нагадаємо, що 29 січня у Києві швидкісний трамвай потрапив в аварію, після чого почав курсувати в обмеженому режимі. За даними касирів на станції "Гната Юри", в районі площі Перемоги сталася аварія. При цьому на зупинках трамвая стоять натовпи пасажирів.У "Київпастрансі" уточнили, що затримується рух трамваїв 1, 3, 15, 18 на вул. Жилянській у напрямку площі Перемоги, так як в трамвай в'їхав автомобіль.

По лінії швидкісного трамвая організовано автобусне сполучення, а рух трамваїв було відновлено в 8:25, але зараз воно здійснюється з відхиленням від графіка.

Внаслідок цього інші трамваї не можуть проїхати далі, а тому пасажирам доводилося користуватися іншим видом транспорту. На місце події прибув навіть автокран.

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