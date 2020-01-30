В Дніпрі людей налякав автомобіль, який «кидався» камінням у пішоходів і машини

Як передає Politeka.net, кадри опублікували місцеві жителі в Facebook-групі Х**ий Дніпро (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Сьогодні вранці у напрямку проспекту Богдана Хмельницького в бік Мирного і назад було помічено це чудо навантажений піском упереміш з камінням, расскидывало по дорозі покрите льодом, від чого ці камені розліталися по пішоходах і машинах, для чого це робилося хто в курсі?», – зазначив очевидець Роман Савченко.

В коментарях відзначили, що це робилося, щоб дороги були неслизькими під час негоди, а також зазначили, що гідрометеоцентр обіцяв сніг.

«Списати бабло треба як-то, а снігу немає )», «А гідрометеоцентр сказав Є СНІГ», – написали в мережі.

Зазначимо, що увечері 29 січня протягом трьох годин відбулося різке зниження температури повітря, погіршення погодних умов у вигляді опадів (сніг з дощем), поривів вітру. Сьогодні на дороги міста вийшло 17 одиниць спеціалізованої техніки (МДК), а також було використано 293 тонн посипочного матеріалу.

Нагадаємо, що в Дніпрі почастішали випадки з шахраями, які «відбирають» у місцевих житло. «Обережно! Донька шахраїв займається віджимом житла по накатаній схемі. На даний момент знаходиться за адресою вул. Робоча 73, квартира 281», – повідомляє дніпрянин під ніком Олександр Александров.

За його словами, аферисти вже більше року псують сусідам життя.

«Понаставляли камер, дивляться мені у вікна, прослуховування, відстежують телефон, поширює погані чутки. Псують мені життя. При цьому закон не порушував і не порушую...», – зазначив він, показавши фото дочки аферистів в мережі.

В коментарях місцеві сміються з недбайливого сусіда.

«До психіатра сходи... в тебе параноя», «Так я чув про неї, з мусорами пов'язана! Втрачайте її з Робочої взагалі!», «Красуня», «Че за бред ? Що значить дивляться у вікна ? У вас манія переслідування? Або вони віджимають квартири сусідів ?», «Зараз вона тебе і тут знайде», «Ілюмінати не турбують?», «Ви там закушуйте хоч іноді», «Теж про неї чула», – відзначили користувачі мережі.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

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