Дніпряни зібралися на мітинг проти російського пропагандистського кінофестивалю

Протест проходив біля Будинку профспілок. Про це пише Politeka.net з посиланням на допис у соцмережі одного із учасників мітингу Кирила Дороленка у Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Під стінами Будинку профспілок пройшла акція протесту проти російського пропагандистського фестивалю кіно. Ззовні і зсередини будівлі небайдужі громадяни намагалися зупинити показ кінострічок, побудованих на ідеології "руського міра".

«Дніпро знову довів, що тут живе чимало небайдужих людей, які готові протидіяти ворожій провокації. Дякую усім, хто прийшов сьогодні під Будинок профспілок й висловив свій протест щодо демонстрації російської пропаганди під прикриттям РПЦ. Адепти "руського миру" не мають розслаблятися. А українці повинні пам'ятати, що перемога можлива тільки за щирої підтримки одне одного», – закликає активіст Дороленко.

Цікаво, що організував показ центр православної культури, де що відверто підтримуються засади РПЦ. Прихильники роспропаганди виходили на вулицю, читавши молитви російською мовою. Їх намагалися зупинити свідомі дняпряни, але марно. Останні врешті виконали Національний гімн України та низку патріотичних пісень. Після цього, а також під під вигуки національних гасел, пропагандисти не витримали й пішли геть.

Попри спротив патріотів, пропагандистський кінофестиваль все ж таки відбувся. Проте відвідувачі й поціновувачі російського кінематографу вийшли з Будинку профспілок коридором ганьби під вигуки "Ганьба" та "Чемодан-Вокзал-Росія", повідомляють місцеві ЗМІ.

Більш того, у Дніпрі протести триватимуть щодня до дня закриття цього кінофестивалю.

В мережі розмістили фото, під яким очевидці й учасники мітингу зазначили, що прийшло значно більше людей.

«Тут не всі.», «Ми їх закидали ідеями дестабілізації», «На цій світлині лише відсотків 25-30 з тих, хто прийшов дати відсіч учасникам гібридної війни, яка суне і суне з Росії. Нас зібралося багато!», «Так тримати. Молодці.», «Давайте чемоданів подаруємо цим виродкам. Щоб зі свого рашистського шабашу одразу на вокзал шмарували.», «Щось замало дніпрян», «Молодці - ви активні борці за Україну! А боротьба буває різна і ( така теж ),головне щоб приносила користь... Дякуємо вам, ви вартові справедливості! Слава Україні!» – пишуть у мережі.

Коридор ганьби біля Профспілок Gepostet von Kyrylo Dorolenko am Donnerstag, 30. Januar 2020

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