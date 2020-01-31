В Дніпрі після капітального ремонту вулиця Курчатова знову викликає нервовий тик у місцевих жителів

Зруйновану головну вулицю міста в соціальній мережі Facebook показав Костянтин Бильцан, повідомляє Politeka.net.

«Ласкаво просимо в Дніпро» – саме такої таблички не вистачає на вулиці Курчатова, адже це перше, що бачать гості нашого міста. І, до речі, на ремонт вулиці Курчатова, рівно 1 рік тому, з міського бюджету Дніпра було витрачено понад 130 млн. грн», – зазначив він на своїй сторінці в мережі.

Відзначимо, що в Дніпрі вулиця Курчатова — це місце великого скупчення людей, зустрічей і розставань, а також постійного руху. Тут є безліч зупинок громадського транспорту, а ще розташований Автовокзал і станція метро Вокзальна.

Але плитка на тротуарах, призначених для пересування пішоходів, зараз перебуває не в дуже хорошому стані: є плитки різного розміру і висоти, тому на дорозі багато нерівностей, на які скаржаться місцеві жителі.

«Сумно», «Так робили з самого початку», «Дай Бог, щоб мости не падали і метро знову не заморозили...а то Філатов точно увійде в історію...», «Ганьба!!!! І прикро, роблять все по чуть-чуть, не масштабно, там поклали шматок плитки, там шматок асфальту закатали і все виглядає ганебно, місто обласного, а вигляд як в...», «Кожен день там проходжу, вбитися можна поки дійдеш кудись», «Змусити підрядника переробити за свій рахунок!», «А було виділено 136 млн», «З них 130 вкрадено, а на 6 ми бачимо, що зроблено», – прокоментували дніпряни.

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