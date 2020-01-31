Сміття вже вивалюється з її вікон

В Дніпрі жінка захламила свою кімнату сміттям, яке збирала понад 8 років

У Дніпропетровську на житловому масиві "Тополя" жінка настільки завалила свою квартиру сміттям, всякий непотріб вивалюється через лоджію і щілини у вікнах. Про це розповіли кореспонденти в сюжеті "34 телеканалу" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Жінка років 50-ти зносить у свою квартиру на першому поверсі старі речі, пляшки та інше сміття, а свою поведінку пояснює тим, що ніде не працює, і їй треба якось виживати. При цьому в квартирі все завалено сміттям під стелю, що сама жінка живе на підлозі в тамбурі біля квартири.

Її сусідка, Ганна Щукіна з маленькою донькою Марією живе прямо над цією звалищем, на другому поверсі. Їм довелося два тижні дихати трупним смородом, поки не приїхали МНС. Виявилося, що у сусідки на першому поверсі помер брат в дальній кімнаті, і щоб співробітники рятувальної служби до нього добралися, їм довелося пробивати тунель між стелею і сміттям для того, щоб дістати труп.

Журналісти відзначають, що таких квартир, як у цієї жінки близько сімдесяти тільки в Дніпрі.

Юристи не можуть ніяк вплинути на цих громадян, які збирають у себе сміття до стелі. Єдина людина, яка може вплинути на це – депутат міськради. Також слід піднімати питання про психічне здоров'я таких людей, щоб їх забирали органи опіки.

Нагадаємо, що в Одесі жителі Фонтану скаржаться на велику стихійну звалище, яка утворилася біля їхнього будинку. Там звалище розрослася біля будинку №18 Педагогічної вулиці і доставляє незручності жителям району.

«Бігають щури, бродячі собаки, сморід, антисанітарія. Вітер розносить непотріб по всьому району», — говорить одна з мешканок.

Зараз небайдужі одесити намагаються залучити до проблеми увагу міських служб і ліквідувати звалище.

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