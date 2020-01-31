Дніпро заборгував компанії теплопоставщика, через що в місті можуть вимкнути опалення

Газ можуть відключити 1 лютого 2020 року в Дніпрі, у зв'язку із заборгованістю за газ компанії теплопоставщика. Інформацію ЗМІ заммер прокоментував Дніпра Михайло Лисенко, пише «НМ».

Михайло Лисенко пояснив, що борг не стосується Дніпра.

«Та інформація, яка просочилася в ЗМІ, не стосується Дніпра. Зокрема, заява «Нафтогазу» стосується кількох котелень Кам'янського та котелень Дніпровського облради. На жителях Дніпра це жодним чином не позначиться, — турбуватися не варто. Тепло з квартир нікуди не зникне. Наші комунальні підприємства не мають заборгованості по газу. Більше того, оплата по рахунках завжди була повною і своєчасною. Таким чином, ризиків відключення Дніпра просто не існує», — заспокоїв дніпрян Лисенко.

Також він додав, що міськрада змушений виплачувати дотації комунальникам на розрахунок з постачальниками, якщо буде недоплата.

До речі, в самому «Нафтогаз» повідомили, що інструментів або механізмів відключення газу не існує.

«Ми фізично не можемо відключати підприємства. Ми відсилаємо дані оператору газотранспортної системи. Або відсилаємо список боржників, які не мають права відбирати газ із труби. У такому разі теплопостачальник або укладає договір, сплачує заборгованість і відбирає газ законно, або продовжує відбирати. Втім, це вже кваліфікується як незаконне підключення. За цим ідуть суперечки, штрафи, судове стягнення», – пояснили в прес-службі НАК «Нафтогаз».

Нагадаємо, що біля школи в районі Ігрень в північно-східній частині Дніпра з'явилася могила міськводоканалу. На Ігрені, по вулиці Апостолівської, біля 122 школи, прямо посеред дороги стоїть свіжа могила з хрестом. На фото видно з вигляду звичайну могилу з хрестом, на якому висить табличка з написом.

Зазначимо, що могила стоїть майже на перехресті доріг.

У мережі сміються з побаченого:

«Уявляю реакцію перехожих, особливо, вночі», «Це місто не перемогти», «Моя школа просто топ, Ігрень не перестає дивувати», «І газову службу з транзитом поруч закопати», «Сміх крізь сльози», «Для Ігрені це нормально», – пишуть в мережі.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

Як повідомляла Politeka, безсоння довела хлопців до злочину в Дніпрі: таке здивувало навіть поліцейських

Також Politeka писала, що звичайна поїздка стала нещастям для пасажирів автобуса під Дніпром: у салон повалив окріп