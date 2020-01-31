Міськрада Дніпра закупила 900 червоних троянд для аукціону

Дніпровський міська рада оголосила тендер на зрізані квіти – червоні троянди, довжина яких становить один метр. Вартість закупівлі склала 45 тисяч гривень. Про це пише Politeka.net з посиланням на сайт Prozorro.

Троянди першого або вищого сорту – свіжі, чисті, з типовим для ботанічного сорту забарвленням і формою квітки і листя, а стебло рівне. Стан квітки має бути саме в піврозпущеному вигляді.

Також не допускається наявність видимих слідів отрутохімікатів. Кожна квітка підлягає зовнішньому огляду, тривалість життя квітки: 3-4 дні. Аукціон має відбутися в перших днях лютого.

Нагадаємо, що в Кривому Розі аварійники розкопали яму посеред вулиці і пішли. У Кривому Розі на вулиці помітили незвичайну картину. На вулиці робітники аварійної служби влаштували "розкопки" і прибирати за собою не збираються. На місце події викликали інспекцію, "археологам" видали припис, що робітники повинні провести благоустрій після виконання аварійних робіт. Вже через кілька годин місце робіт закопали і покрили щебенем.

«Благоустрій має стати нормою! Вчора отримали телефонне звернення від мешканців однієї з вулиць приватного сектору, проводяться земельні роботи, але працівники підприємства благоустрій здійснювати не планують. Виїхали. Склали припис. Через кілька годин отримали від жителів фото зі словами подяки», – повідомили в групі.

Також дніпряни нагадали, що за подібне передбачена адміністративна відповідальність з накладенням штрафу.

Також раніше ми писали, що у Кривому Розі зацвіли різнокольорові азалії в кінці січня. Сорти азалій «Попелюшка», «Київський вальс», «Рожева перлина», «Сузіря» розпустилися в Криворізькому ботанічному саду. Зараз цвіте тільки третину колекції, але і вона вже приваблює відвідувачів своєю надзвичайною красою і різнокольоровими фарбами. У лютому розпустяться нові сорти.

У ботсаду в Кривому Розі вирощують азалії вже впродовж 40 років. Квіти привезли з Індії, Японії та Китаю. Все, на сьогодні в теплицях знаходиться 80 сортів різних кольорів, форм і розмірів. Є ранньоквітучі, середньо - і поздноцветущие види.

Нагадаємо, що аномально тепла зима створила диво в ботсаду Києва

Як повідомляла Politeka, підлітки ледь не залишили Дніпро без опалення: кадри і подробиці НП

Також Politeka писала, що Дніпро прославився на всю планету дивним рекордом: "Найбільший у світі..."