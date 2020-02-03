З'явилися подробиці смерті дитини від свинячого грипу

Прокоментував смерть дитини генеральний директор КНП «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Віктор Слатвицкий. Про це повідомляє місцеве видання «НМ».

Гендиректор повідомив, що дитина не був болючим, і батьки вчасно звернулися в лікарню.

«Дитина не належав до групи ризику, у нього не було хронічних захворювань, і часто він не хворів. І батьки звернулися вчасно. Але вірус був настільки токсичним, що дав яскраво виражений інтоксикаційний синдром. Все відбулося за лічені хвилини. При госпіталізації пацієнт отримував і противірусну, і дезінтоксикаційну терапію. Лабораторно було підтверджено, що це був вірус грипу А (H1N1), так званий, "свинячий грип" », — пояснив Віктор Слатвицкий.

Зазначимо, що хлопчика поклали в лікарню опівночі 21 січня, а до вечора цього ж дня він помер.

Нагадаємо, що в Дніпрі від свинячого грипу А (H1N1) померла дворічна дитина.

Це перший в регіоні летальний випадок від грипу в нинішньому епідемічному сезоні (з початку жовтня). Кузьменко також повідомила, що рівень захворюваності в Дніпропетровській області за останній тиждень зріс на 55%.

Також ми писали, що понад 69 тисяч школярів Дніпра та області відправили на карантин. Більше, ніж 20,9 % всіх учнів міста та області через поширення грипу та ГРВІ не ходять в школу. Інформацію про це надали в департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Рішення про закриття шкіл на карантин приймають самі адміністрації шкіл. Вони ж регулюють тривалість вимушених канікул. Зараз закривати всі школи області немає потреби. Але кількість хворих зростає. Якщо тенденція збережеться, за півтора тижні доведеться впроваджувати загальний карантин», – прокоментували у департаменті.

По конктретних цифр, то варто назвати такі: 676 окремих класів і 123 школи зараз перебувають на вимушених канікулах. Найбільше учнів зараз знаходяться вдома у Покриві, Кривому Розі, Жовтих Водах та Нікополі. У Покриві на карантині знаходяться всі вісім шкіл.

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