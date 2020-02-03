Мер також показав, як виглядав у молодості

Мер Дніпра Борис Філатов показав архівне фото, як пас корів

Про це міський голова Дніпра Борис Філатов написав в Instagram, повідомляє Politeka.net.

«Важко повірити, що я колись був таким. І навіть пас в селі корів», – написав Філатов у соцмережі.

На фото він позує серед поля, з суворим виглядом, і в одних штанях, підперезаних звичайною мотузкою.

Дніпряни почали активно коментувати архівний кадр свого мера, додаючи, що дійсно важко повірити в побачене.

«А нам як важко», «Мені 13 минав. Я пас ягнята за селом) також потрібна справа», «У місті живе той, хто не спромігся заробити та збудувати собі дім за містом. Файне фото.», «Яке органічне фото.», «Не впізнати», «Чак Норріс», «Ну, і нормально», «Чому важко повірити? У кожного своя історія», «Шикарний ремінь, у мене теж колись такий був», «Ой вей, Борис, ви зараз схудли, вам підкачатися і будете таким же знову», – зазначили в мережі користувачі.

Нагадаємо, що дніпряни скаржаться на дороги в Дніпрі. В Дніпрі після капітального ремонту вулиця Курчатова знову викликає нервовий тик у місцевих жителів. Зруйновану головну вулицю міста в соціальній мережі Facebook показали містяни.

«Сумно», «Так робили з самого початку», «Дай Бог, щоб мости не падали і метро знову не заморозили...а то Філатов точно увійде в історію...», «Ганьба!!!! І прикро, роблять все по чуть-чуть, не масштабно, там поклали шматок плитки, там шматок асфальту закатали і все виглядає ганебно, місто обласного, а вигляд як в...», «Кожен день там проходжу, вбитися можна поки дійдеш кудись», «Змусити підрядника переробити за свій рахунок!», «А було виділено 136 млн», «З них 130 вкрадено, а на 6 ми бачимо, що зроблено», – прокоментували приголомшливі кадри дніпряни.

Нагадаємо, стало відомо, де краще не з'являтися в Кривому Розі: небезпечно для життя.

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