З 5 лютого в Дніпрі очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Дніпропетровському гідрометцентрі.

Південно-західний циклон з Балкан, який вже 5 лютого, зайде на територію Дніпропетровської області, принесе із собою справжню зимову погоду. Очікується, що сніг буде йти в регіоні 4 дня – з 5-го по 8 лютого. А потім вдарять справжні лютневі морози.

5 лютого синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Це означає, що погодні умови можуть бути потенційно небезпечними для життя і здоров'я людей.

У Дніпропетровській області очікується мокрий сніг, хуртовини, а також сильний східний вітер – до 2 - м/с.

6 лютого вночі очікується значний сніг у східній половині області сильний сніг, вдень послаблення опадів до помірних. Сильна хуртовина. Пориви східного вітру 17-22 м / с. На дорогах ожеледиця.

Спокійно дніпряни зітхнуть тільки 7-8 лютого - опади послабшають. Температура повітря поступово знизиться вночі до 8-13 морозу, вдень до мінус 2-7о.

Погіршення погодних умов 5-6 лютого 2020 році може призвести до порушень електропостачання окремих населених пунктів, затримок руху транспорту на окремих ділянках доріг, ускладнення роботи комунальних служб та роботи будівельної галузі.

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