В мережі показали, яким у Дніпрі був житловий масив Сонячний 40 назад

Як передає Politeka.net, знімками на своїй сторінці в Facebook поділився фотограф Володимир Рязанов.

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Сонячний заслужено  став однією з візитівок міста. Побудований він був у 1973 році.

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Зводили мікрорайон досить швидко, його впізнавані сьогодні риси з'явилися буквально за кілька років. І він перетворився в «головну магістраль» міста.

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Серед інших мікрорайонів міста "Сонячний" виділяється чотирма 16-поверховими панельними будинку, повернених до Дніпра торцевою частиною і покритих жовтою плиткою. 

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Сучасний Сонячний в проекті називався мікрорайон Лазурний, в якому повинен був влаштуватися безпосередньо житловий масив Сонячний.

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Спочатку була задумка охопити будівництвом територію від вулиці Каруни (з'їзд з залізничного мосту до Центрального мосту і кінця сучасного мікрорайону. Весь цей шматок і повинен був стати Сонячним.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі зняли короткометражний документальний фільм художньої групи Fantastic Little Splash про недобудованому готелі «Парус».

Цей недобуд вважається символом міста, його друкують на футболках і магнітах, він став частиною міського фольклору. Група Fantastic Little Splash бачить у цьому розрив між бажаним і дійсним і досліджує у фільмі різноманітність інтерпретацій цього образу.

 