В мережі показали, як городяни прикрасили свій двір



Як передає Politeka.net, відповідні кадри опублікувала дніпрянка Колосовська Вікторія.

«Я напевно буду надто строга, але це повний трешак. Я б назвала це - естетика злиднів», - дівчина підписала свій пост.

Таке творчість мешканців будинку на вулиці Косіора довелося не всім по душі, але багато підтримали таке починання дизайнерів.

"Шизофренія)", "Це як у СРСР - підручний матеріал...Ми всі "звідти")))", "а мені подобається! креативненько!", "Багато бачив, багато чого з цього можу зрозуміти. У людей немає іншого поняття краси. Але м'які іграшки на деревах я не можу зрозуміти.", "Та да. У нас теж шизоїдні є такі ж", - писали під постом Вікторії.

Раніше ми повідомляли, що на житловому масиві "Тополя" жінка настільки завалила свою квартиру сміттям, всякий непотріб вивалюється через лоджію і щілини у вікнах.

Жінка років 50-ти зносить у свою квартиру на першому поверсі старі речі, пляшки та інше сміття, а свою поведінку пояснює тим, що ніде не працює, і їй треба якось виживати. При цьому в квартирі все завалено сміттям під стелю, що сама жінка живе на підлозі в тамбурі біля квартири.

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