В маршрутці Дніпра пасажир виявив рослинність прямо біля пасажирського сидіння

Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікував сам очевидець.

Кричущий випадок стався на маршрутному таксі №126, який курсує ж/м Лівобережний-3 — ж/м Тополі-3.

«Та що ж за день такий. Маршрут 126, білий спринтер. Салон непоганий, але на всіх вікнах грибок. Ну як так? І це вже 8 гривень і «старий» перевізник», — повідомив він.

Також він прикріпив знімки, на яких чітко видно розростаються плоди біля вікна.

Нагадаємо, що мережу шокували кадри, на яких один з пасажирів маршрутки зняв, як водій справляє нужду прямо біля дороги. У соцмережі опублікували відео мерзенного інциденту на дорогах.

"На фото не калюжі після дощу, це їх сеча. Їм ніде ссать, АТП про таких потребах не думає. Тому водії просто в тупику їдуть туди де ходить менше людей і ссуть прям з маршрутки. Всякі Тонконогі відморозилися. У міськраді теж. вони не помічають проблему. Тому автор цих видосів дав їх нам з надією, що хоч розголос допоможе припинити це сморід. На деяких відео видно голі пі**ни. Тому з дітьми дивитися не рекомендується", - говорилося у підписі до посту.

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