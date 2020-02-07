Поліція розшукує 41-річного Олександра Широкова



Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі відомства.Відомо, що 20 січня 41-річний чоловік сів маршрутного автобуса «Бузівка-Дніпро» і поїхав на роботу. У р. Дніпро відпрацював зміну, але додому не повернувся. На сьогодні його місцезнаходження не встановлено.



Його прикмети: на вигляд 40-42 роки, зріст 164-170 см, худорлявої статури, обличчя овальне, брови дугоподібні, волосся пряме коротке світле, очі блакитні, ніс прямий.



Чоловік був одягнений у чорну в'язану шапку, темно-синю куртку, чорні джинсові штани, чорні зимові черевики. При собі мав банківську карту, ID-паспорт на своє ім'я, чорну сумку з предметами особистої гігієни.



Особливі прикмети: на правій руці між великим і вказівним пальцями шрам від травмування, на грудях ліворуч зверху армійське татуювання у вигляді меча.



Прохання до всіх, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісти зниклого чоловіка, повідомити за телефоном Магдалинівського відділення поліції (291) 2-15-54 або 756-25-24, 102.

Раніше ми повідомляли, що дівчинка пішла з дому у смт. Божедарівка Криничанського району 24 січня близько 18.00 і досі не повернулася.



Прикмети: зріст 155 см, на вигляд 16-17 років, середньої статури, волосся світле русяве до плечей, над лівою бровою шрам до 5 див.

Прохання до всіх, хто має яку-небудь інформацію про місцезнаходження неповнолітньої, звернутися за телефонами (05654) 9 21 81, 068 848 41 22.

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