На проспекті Яворницького в Дніпрі зламався і задимівся трамвай маршруту №1

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.



Аварія сталася на просп. Дмитра Яворницького навпроти будівлі Дніпровського міськради. За словами очевидців вагон раптом встав на шляхах, а з салону повалив дим. Пасажири були вимушені терміново покинути трамвай.

Натовп людей попрямувала до центру пішки. У даний момент рух трамваїв у бік центру паралізовано. На місце НП попрямували ремонтні бригади.

Раніше ми повідомляли, що в Павлограді загорілася маршрутка з людьми.

У транспортного засобу спалахнув моторний відсік.

Під час пожежі водій автотранспорту, Олександр Гавриленко, не розгубився і, не втрачаючи часу, прийняв всі першочергові заходи щодо евакуації людей, а також намагався загасити пожежу вогнегасниками. Пожежу рятувальники ліквідували.

Також у Кривому Розі задимівся один з вагонів швидкісного трамвая, який слідував за маршрутом 2М в бік станції Зарічній.

Неприємний запах гару почули навіть пасажири у вагоні. На найближчій станції

Водій трамвая помітила поломку на станції Мудрованою і вийшла перевірити, що сталося. У цей час трамвай почав їхати сам, тому водій повернулася в кабіну.

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