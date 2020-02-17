Винуватцями ДТП на Слобожанському проспекті в Дніпрі виявилися бандити, які викрали людину

Як передає Politeka.net, про це повідомили в прес-службі поліції в Дніпропетровській області.

Як розповіли правоохоронці, злочинна група складалася з 6 осіб. 16 лютого члени групи викрали 30-річного чоловіка і під загрозою зброї вимагали у нього 20 тис. доларів.

Потерпілий помітив автомобіль патрульної поліції і почав кричати про допомогу. В ході переслідування автомобіль зі злочинцями затримали на місці ДТП.

Лідером угруповання є 54-річний чоловік, який у листопаді минулого року звільнився з місць позбавлення волі.

Упродовж цього часу правоохоронці відстежували кожен їх крок.

В результаті двох членів угруповання затримали на місці смертельного ДТП, а решту вдалося затримати за допомогою Корду.



Раніше ми повідомляли, що під час автокатастрофи на Слобожанському проспекті помер відомий ведучий свят та організатор заходів у Дніпрі Олександр Усачов.



Олександру було 30 років і лише в січні він відзначив свій ювілей. Він займався організацією свят.

Також відомо, що в ДТП постраждали і дочка ведучого.

У дитини діагностували перелом потиличної кістки, перелом стегна і ще кілька невеликих переломів. Її стан оцінюється, як важкий стабільний.

Нагадаємо, масштабна аварія на українській трасі: "11 машин перетворилися на купу металу".

Як повідомляла Politeka, автобус з росіянами розбився в ДТП: «тіла розкидані навколо».

Також Politeka писала, що соратник Зеленського вперше з'явився після ДТП, фото з лікарні.