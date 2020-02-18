Мешканка Дніпра обурена діями сусідів, які залишають сміття і продукти життєдіяльності організму прямо в під'їзді



Як передає Politeka.net, свою історію вона розповіла в Facebook.

Як стверджує жінка, їй неодноразово доводилося виносити гнилі овочі, пляшки, старі речі. Але останній випадок перейшов всі межі - викинута ялинка і відро сечі на сходовому майданчику повергнули її в жах.



"Люди прошу пораду...я не знаю як далі жити...Ситуація : на майданчику прибираю одна, та якби тільки прибирати пил...деякі особистості виносять різний сміття і залишають на майданчику. Це вже крик душі...людьми назвати їх не можу ...Люди , у кого подібна ситуація, що робити ????", - не витримує мешканка багатоповерхівки.

Небайдужі дніпряни почали давати поради нещасній жінці:

"Поставити камеру і все сміття під двері того, хто викинув", " Перегородити цей кут. Зробити комору. У нашому будинку багато років тому теж була така проблема. Потім сусіди зробили комору собі (за що я їм дуже вдячна) і ніхто тепер в під'їзді не паскудить. 2. У нас ОСББ, є прибиральниця, яка прибирає щотижня. 3. Не пускайте чужих людей у під'їзд і виганяйте молодь, якщо сидять на поверсі.", - писали під постом жінки.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі 86-річна жінка забарикадувалася в квартирі і постійно затоплює сусідів.



протягом 4 днів комунальники безуспішно намагалися потрапити в квартиру жінки і єдине, що вони змогли зробити це перекрити воду всьому під'їзду.

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