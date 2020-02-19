Дніпряни пропонують знести недобудовану готель "Парус"

Як передає Politeka.net, про це йдеться у відповідній петиції.

Її автор стверджує, що занедбаний будинок "псує вигляд Дніпра".

"Вже не одне десятиліття як в кожному куточку міста можна знайти покинуті будинки, фабрики і навіть заводи. Однією з будівель, що псують вигляд Дніпра, є недобудований готель "Парус", будівництво якої почалося ще в далекому 1975 році. На сьогодні далі неодноразових обіцянок влади справа про знесення недобудови не дійшло.", - йдеться в петиції.

Тому автор звернувся до міської ради, міськвиконком і мерію з проханням вирішити питання з "заброшками", а особливо з багатостраждальним готелем "Парус".

Для того, щоб прохання розглянули, вона повинна зібратися 1000 підписів городян.

Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі зняли короткометражний документальний фільм художньої групи Fantastic Little Splash про недобудований готель «Парус».

Цей недобуд вважається символом міста, його друкують на футболках і магнітах, він став частиною міського фольклору. Група Fantastic Little Splash бачить у цьому розрив між бажаним і дійсним і досліджує у фільмі різноманітність інтерпретацій цього образу.