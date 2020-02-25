В Дніпрі, 24 лютого, в дитячому садку «Орлятко» на вулиці Інженерній загорілася електрощитова

Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що всі, хто перебував у приміщенні в цей момент були евакуйовані. Прибулим на місце службі порятунку вдалося ліквідувати загоряння, до того, як воно переросло в серйозну пожежу.

Причиною НП називають замикання в проводці щитової.

З-за сильного задимлення одну групу малюків, вихователів і персонал відразу ж вивели на вулицю. Ніхто з них не постраждав.

Раніше ми повідомляли, що зі школи №155 Кривого Рогу евакуювали 570 дітей і 44 працівника через те, що хтось з учнів розпилив перцевий балончик.

В результаті інциденту постраждала одна восьмикласниця Дівчинка наковталася газом і перехвилювалася, але батьки відмовилися від госпіталізації.

На місце події приїжджали рятувальники. Учні та персонал встигли вийти з будівлі до їх приїзду. Всі приміщення в школі провітрили і продовжили навчальний процес.

Також ми писали, що з садка в Дніпрі евакуювали понад чотирьохсот дітей.

У Дніпрі в дошкільному закладі НВК № 148 провели евакуацію. З приміщень вивели більше трьохсот дітей дошкільного віку та більше сотні першокласників.

У закладі встановили нову систему пожежної сигналізації та перевірили у справі.

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