В Дніпрі неадекватна жінка нападає на дітей

Як передає Politeka.net, про це повідомили очевидиці в Facebook.

Як стверджують жінки, сектантка з "Відродження" хапала школярок за руки і вимагала повторювати молитви.

Відомо, що напади відбувалися біля школи №126 на житловому масиві "Тополя". 

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Але як виявилося, це були не поодинокі випадки.

"Минулого тижня вона чіплялася до мого сина. Він ішов додому зі своїм однокласником. Вона вчепилася в них і не відпускала. Він тоді відразу подумав, що вона ненормальна. Пригрозив викликом поліції і зателефонував чоловікові. Вона і відстала. А тепер причепилася до однокласниці мого сина", – повідомила мати іншого постраждалого дитини.

Раніше ми повідомляли, що в Києві 41-річний чоловік намагався згвалтувати 10-річну дівчинку. Їй вдалося вирватися і втекти. Виявилося, жертва прийшла на запрошення "друга", яким виявився 41-річний педофіл. 

Правоохоронці затримали чоловіка і провели обшук у його квартирі. Вони там отримали деякі речові докази його діяльності. Мобільний телефон чоловіка виявився цілою галереєю знімків від дівчат, з якими він спілкувався. 

Нагадаємо, на дітей відкрили полювання в Чорноморську

А ще Politeka писала, що маніяк виявлений в Кривому Розі

Також Politeka повідомляла, що переполох у Харкові, знову з'явився «хто вірує педофіл»