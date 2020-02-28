В Дніпрі неадекватна жінка нападає на дітей

Як передає Politeka.net, про це повідомили очевидиці в Facebook.

Як стверджують жінки, сектантка з "Відродження" хапала школярок за руки і вимагала повторювати молитви.

Відомо, що напади відбувалися біля школи №126 на житловому масиві "Тополя".

Але як виявилося, це були не поодинокі випадки.

"Минулого тижня вона чіплялася до мого сина. Він ішов додому зі своїм однокласником. Вона вчепилася в них і не відпускала. Він тоді відразу подумав, що вона ненормальна. Пригрозив викликом поліції і зателефонував чоловікові. Вона і відстала. А тепер причепилася до однокласниці мого сина", – повідомила мати іншого постраждалого дитини.

Раніше ми повідомляли, що в Києві 41-річний чоловік намагався згвалтувати 10-річну дівчинку. Їй вдалося вирватися і втекти. Виявилося, жертва прийшла на запрошення "друга", яким виявився 41-річний педофіл.

Правоохоронці затримали чоловіка і провели обшук у його квартирі. Вони там отримали деякі речові докази його діяльності. Мобільний телефон чоловіка виявився цілою галереєю знімків від дівчат, з якими він спілкувався.

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