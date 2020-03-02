В Дніпрі та області очікується аномально тепла погода в перший тиждень весни
Як передає Politeka.net, такий прогноз зробили на sinoptik.ua
Середньомісячна температура виявиться на 3 – 5 градусів вище норми. А ось вже на цьому тижні дніпряни відчують справжню весну.
Температура буде досягати 19 градусів ртутного стовпчика, але не обійдеться і без опадів.
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Сьогодні, 2 березня очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с
Справжній подарунок жителів Дніпра чекає в четвер - температура підніметься до 19 градусів тепла, але хмарна погода протримається увесь день. Без опадів.
Раніше мережі показали, як сніг засипав Карпати в перший день весни.
Рятувальники відзначили, що 1 березня температура повітря в Карпатах склала 10 градусів морозу.
Нагадаємо, що погода різко зміниться, лютий наостанок здивує українців: з'явився точний прогноз.
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