В Дніпрі та області очікується аномально тепла погода в перший тиждень весни

Як передає Politeka.net, такий прогноз зробили на sinoptik.ua

Середньомісячна температура виявиться на 3 – 5 градусів вище норми. А ось вже на цьому тижні дніпряни відчують справжню весну.
 

Температура буде досягати 19 градусів ртутного стовпчика, але не обійдеться і без опадів.

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Сьогодні, 2 березня очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с

Сонце в цей день в Дніпрі буде рідко з'являтися за хмар. Опадів не варто очікувати.

Справжній подарунок жителів Дніпра чекає в четвер - температура підніметься до 19 градусів тепла, але хмарна погода протримається увесь день. Без опадів.

На вихідних може піти перший весняний дощ. Протягом всієї суботи небо в Дніпрі буде вкрите хмарами. Ввечері очікується дрібний дощ.

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Рятувальники відзначили, що 1 березня температура повітря в Карпатах склала 10 градусів морозу.

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