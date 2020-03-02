В Дніпрі та області очікується аномально тепла погода в перший тиждень весни

Як передає Politeka.net, такий прогноз зробили на sinoptik.ua

Середньомісячна температура виявиться на 3 – 5 градусів вище норми. А ось вже на цьому тижні дніпряни відчують справжню весну.



Температура буде досягати 19 градусів ртутного стовпчика, але не обійдеться і без опадів.

Сьогодні, 2 березня очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/с

Сонце в цей день в Дніпрі буде рідко з'являтися за хмар. Опадів не варто очікувати.

Справжній подарунок жителів Дніпра чекає в четвер - температура підніметься до 19 градусів тепла, але хмарна погода протримається увесь день. Без опадів.