У неділю, 1 березня, у Дніпрі невідомий повідомив, що всі клініки в країні "заміновані"

Про це повідомляє Інформатор.

Відомо, що повідомлення надійшло ще 29 лютого, однак у поліцію звернувся лікар приватної клініки, яка знаходиться на Глінки, тільки вчора.

"По всій Україні у всіх лікарнях і клініках закладено вибуховий пристрій. Лікарні будуть підірваний, ваш час закінчується. Я дав шанс Україні, повідомлення про замінування не припиняться. Ніхто не буде знати, де неправдиве повідомлення. Люди будуть розсилати посилки з вибуховими пристроями в лікарні, пологові будинки та дитячі садки", - повідомлялося в листі.