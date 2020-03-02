У неділю, 1 березня, у Дніпрі невідомий повідомив, що всі клініки в країні "заміновані"
Про це повідомляє Інформатор.
Відомо, що повідомлення надійшло ще 29 лютого, однак у поліцію звернувся лікар приватної клініки, яка знаходиться на Глінки, тільки вчора.
"По всій Україні у всіх лікарнях і клініках закладено вибуховий пристрій. Лікарні будуть підірваний, ваш час закінчується. Я дав шанс Україні, повідомлення про замінування не припиняться. Ніхто не буде знати, де неправдиве повідомлення. Люди будуть розсилати посилки з вибуховими пристроями в лікарні, пологові будинки та дитячі садки", - повідомлялося в листі.
Крім того, "мінер" вимагав 100 мільйонів євро і вибачення у прямому ефірі. В клініку направили поліції, рятувальників та вибухотехніків. Людей з будівлі евакуювали, але в підсумку вибухівки так і не знайшли.
Раніше ми повідомляли, що дитячу клінічну лікарню в Дніпрі на Космічній заволокло димом.
Працівники дитячої обласної лікарні, що знаходиться на вулиці Космічній, приблизно в 10:30 відчули запах диму і поспішили викликати співробітників ДСНС.
Після приїзду рятувальники встановили, що задимлення сталося на цокольному поверсі. Його причиною стало коротке замикання в холодильнику. Подія вдалося ліквідувати за 20 хвилин.
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Також Politeka писала, що лікарні замінували в Одесі, під загрозою сотні життів.