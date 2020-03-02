Чоловіки вкрали коробку грошей для збору допомоги тваринам

Про це повідомила «Дніпровська панорама» (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Зоозахисників обікрали прямо на Європейській площі під час акції.

«Такого ще не було за 6 років наших акцій. Сьогодні у нас молоді люди (на фото) викрали скриньку для збору коштів, і, на жаль, з грошима. Ці молодці вкрали кошти у нещасних тварин. Скориставшись тим, що у нас не вистачає волонтерів і рук, які допомагають тваринам, поки наші волонтери спілкувалися з людьми і намагалися прилаштувати в добрі руки тварин, ці хлопці вкрали коробку. Нам погодилися показати відео, де чітко видно, скільки людей підійшло до акції, і цікавляться тваринами, і той момент, коли нас обікрали», — розповіли волонтери.

Через час дніпровський блогер Руслан Власенко опублікував відео і фото на яких чітко видно особи грабіжників.

«Вчора знімав на набережній Масляну і тут побачив двох веселих типів, а ну-ка думаю зніму їх, якісь вони підозрілі. І не даремно, ці гниди вчора вкрали в центрі міста коробочку для збору коштів для безпритульних тварин, якщо знаєте в центрі стоять хлопці з усякими звірами. У хлопців були фото тільки з камер спостережень тепер є фото великих планів цих покидьків. Давайте допоможемо їх пізнати і зробимо їх знаменитими», — заявив Руслан Власенко.

Нагадаємо, що під Дніпром активізувались чорні отруйні сколопендри. У Дніпропетровській області В селі Волоське на поверхню зі своїх сховищ виповзла всяка живність. Деякі, отруйні і небезпечні, лізуть в будинку і лякають людей. Так нещодавно в будинок до священика заповзла отруйна сколопендра. Про це повідомив очевидець Андрій Пінчук на своїй сторінці в Facebook.

«Заповзла майже в ліжко. Просила пробачення. Але улюблена Ольга Пінчук її не пробачила. Тепер вона десь в комасі раю», – віджартувався дніпрянин Андрій Пінчук.

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