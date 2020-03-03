Пережити таке зможе не кожен

Евакуйована їх Уханя павлоградка Настя Васильєва розповіла про умови життя в санаторії Нацгвардії у Нових Санжарах

Як передає Politeka.net, свій коментар вона дала Павлоград.dp.ua. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За її словами, умови в санаторії гідні і є все для нормального життя. Також вона зазначила, що виходити з установи заборонено, так як і знімати маску.

Ті, хто перебувають на карантині також не можуть збиратися більш як троє людей в одному місці.

Вона також згадала приїзд в Нові Санжари:

«Для мене було шоком, як нас зустріли. Люди знали, що в автобусах сім'ї з дітьми. Мені було дуже гірко і соромно перед громадянами інших країн. Вони бачили натовп і думали, що нас зустрічають, почали махати у вікна, і тут полетіли камені...", - поділилася дівчина.

Також вона зазначила, що вимушеним «відпочиваючим» в санаторій передають листівки, спортивні інвентар, настільні ігри тощо листівках навіть вибачаються за людей, які не пускали автобус в санаторій.

«Вже набагато легше, немає такого шуму над цією ситуацією. Але багато людей, які досі бояться. Просять не розголошувати, коли будемо виїжджати, щоб знову не закидали камінням.", - уклала вона.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі почалася масова паніка через коронавіруса, в результаті чого в аптеках різко зріс попит на санітарні маски .





З 10 аптек, які вдалося відвідати, маски знайшлися тільки в одній. Причина, як не дивно, в паніці.

Як розповіла одна із працівниць аптеки, жителі запасаються масками на випадок епідемії коронавіруса в Одесі.

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