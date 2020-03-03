Чоловік може бути без свідомості!

2 березня, безслідно зник житель Кам'янського Ласицін Геннадій Васильович



Як передає Politeka.net, про це повідомила його донька Вікторія на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що останній раз з ним була зв'язок вчора ввечері. Дочка допускає, що тоді він був на роботі. Вже на наступний день вона побачила пропущений дзвінок він нього, , який надійшов до 7. 10 ранку, але зв'язатися з ним вже не змогла — телефон поза зоною доступу.



Чоловік 1968 року народження, його зріст 180 сантиметрів, волосся світло-русяве.

На його лобі велика родимка.

Був одягнений в бежеву толстовку, чорні штани і жилет.

Також при собі мав чорну сумку через плече.

Дівчина попереджає, що він може бути в несвідомому стані, бо переніс інсульт та інфаркт.

Будь-яку інформацію повідомте, будь ласка, телефоном.



0970140207 Олена дочка

0970140210 Віка дочка

0970140210 Віка

0970140207 Альона

Нагадаємо, що якщо ваш знайомий або близький чоловік перестав виходити на зв'язок, і ви не знаєте про його місцезнаходження, не потрібно чекати 3 доби, щоб повідомити про це в поліцію.



Чим раніше ви заявите про зникнення, тим більше ймовірність оперативно розшукати людину.

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